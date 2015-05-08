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بالأسماء.. ترحيل المحكوم عليهم فى قضية اقتحام ديوان محافظة سوهاج

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بالأسماء.. ترحيل المحكوم عليهم فى قضية اقتحام ديوان محافظة سوهاج بالأسماء.. ترحيل المحكوم عليهم فى قضية اقتحام ديوان محافظة سوهاج
حصل "اليوم السابع" على أسماء المحكوم عليهم فـى القضية رقم 204 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014 كلى رقم 166 لسنة 2014، والخاصة باقتحام ديوان عام محافظة سوهاج، والمتهم فيها "68" متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من بينهم "12" متهمًا حضوريًا.

وقضت محكمة جنايات سوهاج، فى جلستها أمس برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على مؤمن السيد أحمد وعبد المحسن أحمد عبد المحسن عفيفى وعادل أحمد عبد الرحمن ومختار أحمد محمد أحمد "مختار البيه" ووائل أحمد محمود عبد الله وضياء عباس أحمد عثمان وأحمد حافظ محمد عبد الموجود ومحمود محمد هاشم أحمد ومحمد يوسف محمود شحاتة.

وألزمت المحكوم عليهم بأن يدفعوا مبلغ "43.300" ثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة جنيه قيمة التلفيات المبينة بالتحقيقات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

كما قضت ببراءة كل من: حامد مبارك على أحمد وخالد طوسون أحمد عبد المجيد، ومحمد عبد الكريم مصطفى وغيابياً بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس سنوات لباقى المتهمين الهاربين، اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة وجار ترحيل المحكوم عليهم لمحبسهم بسجن أسيوط العمومى.

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مصر 365