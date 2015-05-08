كتالوج الصخرة - وائل جمعة لـ في الجول.. كيف تراقب دروجبا وإيتو

ديدييه دروجبا، صامويل إيتو، باتريك مبوما، سحرة من البرازيل يقودهم كاكا وعشرات النجوم وأصحاب المهارات واجهوا وائل جمعة. لكن موهبتهم عند الصخرة في الكثير من الأحيان تحطمت.

وائل جمعة لا يمكن تصنيفه إلا واحد من أهم مدافعي مصر عبر تاريخها. لهذا خبرته في قيادة الخطوط الخلفية بالتأكيد تستحق الاهتمام.

هل تختلف مراقبة المهاجم المهاري عن القوي بالنسبة للمدافع؟ كيف تقود وتنظم خطك الخلفي وتصبح قائدا للفريق. وكيف تتحول إلى صخرة لا يستطيع أحد اختراقها، وائل جمعة يجيب لـFilGoal.com.

يقول جمعة: "يجب أولا أن تنظر لأساس الأمور حتى يصبح ذهنك مرتبا. ما هو الهدف الأساسي للمدافع؟ فقط حماية المرمى".

وتابع صخرة الأهلي "حسنا هذا يعني ببساطة أن الدفاع عليه دوما أن يكون قريبا من المرمى. يبدأ كل شيء من عمق منطقة الجزاء".

ويشرح جمعة "يجب أن تكون قريبا من الحارس وتتحدث معه لتنظيم الأمور. وبعد صد هجمة الخصم يمكنك التقدم بحسب الحاجة. لكن دون أن تنسى مهمتك الأصلية وهي حماية عمق منطقة الجزاء".

ضم عليا

وحكى الصخرة باسما "حين كنت ألعب في مرحلة ما مع خط خلفي شاب نسبيا. كنت أصيح في الملعب (ضم لجوه). كان المدافع يظن أني أقول له (ضم عليا أنا)".

وأوضح "كان مقصدي أن على المدافع زميلي أن يقترب من المرمى أن يتحرك للداخل ويصبح أقرب من الحارس. لكني فجأة وجدته فعليا يضم تجاهي أنا".

وأضاف "الدفاع ينكمش وقت الضغط كالاسفنجة التي تتشرب الماء. بعدها يستطيع أن يتمدد".

تصريحات جمعة جاءت خلال مراسم إعلان الشراكة الإعلامية بين FilGoal.com وأكاديمية ريال مدريد في مصر.

دروجبا

ماذا عن الرقابة الفردية. هل تختلف مراقبة المهاري عن اللاعب السريع عن القوي؟

يجيب جمعة "هناك أكثر من نوعية في عالم المهاجمين. المهاجم القوي وهذا النوع يحب أن يلعب بظهره أكثر".

وتابع "المهاجم القوي يحب أن يقف على كرته وظهره للمرمى. يستغل ذراعيه وقوته البدنية حتى يدور برقيبه أو يفتح لنفسه مساحة للتصويب".

وأكمل "لهذا على المدافع في تلك الحالة أن يلتصق بالمهاجم. ويطمئن إلا أنه سيمنع المهاجم من الدوران أو جعل جسده قادرا على التصويب. كما كان حالي مع ديدييه دروجبا".

إيتو

واستفاض "أما المهاجم السريع فهو يحب أن ينطلق ووجهه للمرمى. لهذا على المدافع ألا يلتصق به بل يعامله بشكل مختلف".

وفسر "المدافع يتأخر خطوة واحدة في تلك الحالة. يتمركز بشكل متراجع".

وأكمل "بالتالي حين ينطلق المهاجم بسرعته القصوى يظل المدافع متفوقا عليه بتلك الخطوة. وبالتالي هذا الأمر يسهل عملية استرجاع الكرة".

وأردف "المهاجم المهاري عليك ألا تجعله يتسلم الكرة من الأساس".

هل كان دروجبا أصعب أم رقابة إيتو؟

يفصح المدافع المظفر بأمم إفريقيا 3 مرات "الثنائي قوي للغاية ويملك كل شيء. لكن إيتو أكثر سرعة ومهارة".

ويحكي "لكني كنت قد واجهت إيتو قبل أن يصبح بتلك الشهرة الطاغية وذلك في أمم إفريقيا 2002 مع كابتن الجوهري. لهذا كنت أحفظه واعتدت على مواجهته ولم أشعر بأي رهبة للعب أمامه".

وأتم "الثقة في النفس من أهم عوامل النجاح. أركز فنيا ولا أعبأ بأي أمر أخر. هكذا تستطيع أن تحتفظ بكل تركيزك ولا يخترق دفاعك أحد".