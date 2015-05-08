فارس الصفقات – (7) الجنايني لـ في الجول: حين اتصلت بلاعب فرد علي عدلي القيعي!

الحلقة السابعة - عن الجولات الممتعة التي دخلها عمرو الجنايني مع عدلي القيعي في صفقات الأهلي والزمالك يتحدث رجل القلعة البيضاء لـFilGoal.com.

عمرو الجنايني ثعلب صفقات الزمالك يحكي عن ضربات عديدة وصراعات كثيرة بينه والأهلي. والحلقة الرابعة عن أسماء مثل محمود أبو السعود وأنيس بوجلبان وأحمد عادل.

وكل ما يلي على لسان عمرو الجنايني

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الأمور في الرياضة ممتعة. سواء داخل أرض الملعب أو خارج حدود المستطيل الأخضر. والأهلي أشقاء أعزاء ولدي صداقات عديدة هناك، ولي العديد من القصص مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب.

أحد المرات كان عبد الواحد السيد يجلس معي في منزلي، وفجأة رن هاتفه. وكان المتحدث عدلي القيعي! لم يتوقع أن يكون توقيته سيء الحظ لهذه الدرجة!

طارق السيد كذلك تحدثوا معه وكان قريبا من التوقيع للأهلي لولا أن الزمالك تدخل وعالج الأمر سريعا.

بوجلبان

في الكثير من الصفقات يتنافس الأهلي والزمالك، ولا يكون الهدف هو حسم الصفقة بل مضايقة الطرف الأخر.

يوم دخل الزمالك طرفا في صراع الحصول على توقيع محمود أبو السعود حارس المنصورة، كان الهدف ليس الفوز باللاعب بل رفع الثمن على الأهلي.

أنيس بوجلبان كان معنا. وسام العبدي كان مع الأهلي. في النهاية كل ناد مضى مع اللاعب الأخر.

بوجلبان تحديدا اتفق مع الأهلي على رقم في تونس وبعدما وصل إلى مصر كان العقد يحمل رقما أكبر بكثير بسبب الزمالك.

وأذكر تحديدا صفقة أحمد عادل لاعب الأوليمبي. هذا اللاعب لم يكن الزمالك يسعى لضمه.

حين علمنا أن الأهلي يرغب في التوقيع معه، دخلنا المفاوضات لمضايقة القلعة الحمراء.

كان اللاعب يقول إن حلم عمره ارتداء القميص الأبيض. لكن ما أكثر ما يقوله اللاعبون في تلك المواقف. شريف عبد الفضيل مثلا أقسم بوالده المتوفي أنه يحلم بالزمالك في منامه.

المهم، وفي مرة اتصلت بأحمد عادل لأجد أن من يرد علي ليس اللاعب، بل عدلي القيعي نفسه.

قال لي بصوت ضاحك: "مساء الفل يا عمرو بيه".

كانت جولة رائعة، فاز الأهلي بالصفقة وخرج الزمالك في النهاية منتصرا!