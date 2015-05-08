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استطلاع في الجول – أبو تريكة اللاعب الأكثر شعبية في مصر

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استطلاع في الجول – أبو تريكة اللاعب الأكثر شعبية في مصر استطلاع في الجول – أبو تريكة اللاعب الأكثر شعبية في مصر

شعبية اللاعب درع له كما يظهر في قضية أبو تريكة حاليا. ولهذا سأل FilGoal.com زواره من هم أكثر 5 لاعبين من أصحاب الشعبية في من وجهة نظرهم؟

الإجابة الأكثر سيطرة كانت باسم أبو تريكة نفسه. الذي واجه أزمة يوم الخميس بإعلان تعرضه للحجز على أسهمه في شركة سياحة هو شريك فيها.

أبو تريكة الأكثر شعبية بحسب زوار صفحة FilGoal.com على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحل محمود الخطيب أيقونة الأهلي في المركز الثاني. تلاه حازم إمام امبراطور الزمالك ثم اسطورة النادي الأحمر وكذلك الأبيض حسام حسن. وجاء في الترتيب نفسه المعلم حسن شحاتة.

بالترتيب من 1لـ5.. تفتكر مين اكتر 5 لاعبين في مصر عندهم شعبية كبيرة

Posted by FilGoal.com on Friday, May 8, 2015

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