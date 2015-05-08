أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اعرفى التأثيرات الضارة للولادة المبكرة على الجنين وإزاى تحميه

Google+ Print
اعرفى التأثيرات الضارة للولادة المبكرة على الجنين وإزاى تحميه اعرفى التأثيرات الضارة للولادة المبكرة على الجنين وإزاى تحميه
قد تتعرض بعض السيدات للولادة المبكرة، التى من الممكن أن يكون لها أثر ضار على صحة الطفل وتصيبه بالكثير من الأمراض.

وحول هذا يقول الدكتور عمرو أبو العلا أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة: إن الولادة المبكرة للطفل المبتسر تجعله أكثر عرضة لقلة الأكسجين، وذلك نتيجة لعدم اكتمال أجهزة الجسم والتى تجعله عرضة لنزيف المخ وارتفاع نسبة الإصابة بارتفاع نسبة الصفراء فى الدم.

ويتابع أنه من الأمراض التى يكون الطفل المبتسر عرضة للإصابة بها، مشاكل الجهاز التنفسى كمتلازمة القصور التنفسى لدى الأطفال، نتيجة لوجود نقص فى نمو الرئة، وبالنسبة لنقص الأكسجين فى المخ يتسبب فى الإصابة بأمراض الجهاز العصبى.

يستكمل حديثة قائلا: "هناك العديد من النصائح التى من الممكن اتباعها لتجنب حدوث مشاكل للطفل الذى يولد ولادة مبكرة، ففى حالة وجود علامات تدل على ولادة مبكرة كانقباضات الرحم المتكررة يجب استشارة الطبيب إلى أن يتم التشخيص، ويتم إعطاء السيدة بعض الأدوية التى تعمل على توقف الانقباضات الرحمية وقبل اتساع عنق الرحم.

ويحذر أستاذ أمراض النساء والتوليد من إعطاء المرأة أى أدوية لوقف انقباضات الرحم، فى حالة وجود انفجار فى جيب المياه أو نزيف رحمى أو وجود سبب مرضى للولادة المبكرة كتسمم الحمل، وعند حدوث ولادة مبكرة يجب العناية الجيدة بالطفل من خلال رعاية خاصة حتى لا تحدث له أية مضاعفات تؤثر على صحته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365