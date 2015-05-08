اعرفى التأثيرات الضارة للولادة المبكرة على الجنين وإزاى تحميه

قد تتعرض بعض السيدات للولادة المبكرة، التى من الممكن أن يكون لها أثر ضار على صحة الطفل وتصيبه بالكثير من الأمراض.

وحول هذا يقول الدكتور عمرو أبو العلا أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة: إن الولادة المبكرة للطفل المبتسر تجعله أكثر عرضة لقلة الأكسجين، وذلك نتيجة لعدم اكتمال أجهزة الجسم والتى تجعله عرضة لنزيف المخ وارتفاع نسبة الإصابة بارتفاع نسبة الصفراء فى الدم.

ويتابع أنه من الأمراض التى يكون الطفل المبتسر عرضة للإصابة بها، مشاكل الجهاز التنفسى كمتلازمة القصور التنفسى لدى الأطفال، نتيجة لوجود نقص فى نمو الرئة، وبالنسبة لنقص الأكسجين فى المخ يتسبب فى الإصابة بأمراض الجهاز العصبى.

يستكمل حديثة قائلا: "هناك العديد من النصائح التى من الممكن اتباعها لتجنب حدوث مشاكل للطفل الذى يولد ولادة مبكرة، ففى حالة وجود علامات تدل على ولادة مبكرة كانقباضات الرحم المتكررة يجب استشارة الطبيب إلى أن يتم التشخيص، ويتم إعطاء السيدة بعض الأدوية التى تعمل على توقف الانقباضات الرحمية وقبل اتساع عنق الرحم.

ويحذر أستاذ أمراض النساء والتوليد من إعطاء المرأة أى أدوية لوقف انقباضات الرحم، فى حالة وجود انفجار فى جيب المياه أو نزيف رحمى أو وجود سبب مرضى للولادة المبكرة كتسمم الحمل، وعند حدوث ولادة مبكرة يجب العناية الجيدة بالطفل من خلال رعاية خاصة حتى لا تحدث له أية مضاعفات تؤثر على صحته.