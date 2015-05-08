10 قتلى على الأقل فى تفجير مزدوج يستهدف حسينية شمال شرق بغداد

قتل عشرة اشخاص على الاقل بينهم ضابط برتبة عقيد فى الشرطة، فى تفجير مزدوج استهدف الجمعة حسينية فى منطقة شيعية فى محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية العراقية.

وافادت الوزارة فى بيان عن وقوع "تفجير ارهابى مزدوج" استهدف حسينية الزهراء فى قضاء بلدروز فى محافظة ديالى، ما اسفر عن مقتل عشرة اشخاص بينهم قائد فوج طوارىء بلدروز العقيد عدنان التميمى وفى حين قالت الوزارة ان الهجوم نفذ بسيارتين مفخختين، افاد ضابط فى الشرطة برتبة رائد عن انفجار سيارة مفخخة، تلاه قيام انتحارى بتفجير حزامه الناسف.