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الأهلي يخطر الإفريقي التونسي بخوض لقاء الذهاب في ملعب السويس

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الأهلي يخطر الإفريقي التونسي بخوض لقاء الذهاب في ملعب السويس الأهلي يخطر الإفريقي التونسي بخوض لقاء الذهاب في ملعب السويس

قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه إخطر نادي الإفريقي التونسي بإقامة لقاء الذهاب بدور الـ 16 من بطولة الكونفيدرالية المقرر لها الـ 17 مايو الجاري على ملعب السويس.
> واضاف  أن الأهلي لم يتلقى الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لإقامة المباراة على ملعب السويس، ولكن تم إبلاغ مسئولى الإفريقي بالأمر خاصة بعد أن وصلت الموافقة إلى اتحاد الكرة بشكل رسمى أمس الخميس.
> يذكر أن الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته بركلات الترجيح على يد المغرب التطواني  وانتقل للمشاركة في الكونفيدرالية.

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