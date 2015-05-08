“قصر ثقافة الأقصر ينظم ندوة بعنوان “المرأة في السيرة الشعبية

نظم قصر ثقافة الأقصر، مساء امس الخميس، ندوة بعنوان المرأة في السيرة الشعبية بحضور حشمت يوسف رئيس نادى أدب الماحفظة الذي أدار الندوة والدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى أستاذ اللغة العربية بجامعة القاهرة، والباحث والناقد مسعود شومان، والباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي و فضل الله هاشم رئيس فرع ثقافة الأقصر.

> تناول الدكتور شمس بعض اللمحات الصغيرة عن دور المرأة في التراث العربي بداية من دور المرأة في سيرة الزير سالم وحتى دور (الجاز) في السيرة الهلالية فيما تناول شومان دور المرأة في التراث الشعبى متناولا ما أطلق عليه حوار النصوص حيث أبرز النص الشعبى المناهض للمرأة مثل يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات ثم ذكر نص أخر يناصر المرأة مثل خلفت بنية وعشقها الولد، بنالها بيت في أخر البلد، تحرم عليها (أمه) دخلته كما تناول الحديث عن المربعات، والعدودة في الجنائز.

> وقال أحمد صالح مدير قصر ثقافة الأقصر أن شومان له إسهامات ثرية في الشعر العامى، وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقاد شعر العامية وجمع العديد من المأثورات الشعبية عندما كان مديرا لأطلس المأثورات فهو إضافة حقيقة للأدب المصرى المعاصر.