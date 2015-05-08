الحماية المدنية بالشرقية: الأجسام الغريبة ببلبيس "زجاجات مياه نار"

قال مصدر أمنى بقسم الحماية المدنية بالشرقية، إن الجسم الغريب الذى عثر عليه بجوار محطة المياه بمنطقة أبو سمران، بمدينة بلبيس، عبارة عن زجاجة بلاستيك 3 لتر معبأة مواد ملتهبة "مية نار".

كما أضاف المصدر، أنها نفس العبوة التى تم العثور عليها أعلى كوبرى بلبيس العلوى وأن من قام بوضعهما هو شخص واحد.

كان عثر أهالى منطقة أبو سمران بمدينة بلبيس اليوم الجمعة ، على جسم غريب يجوار محطة المياه، وفى نفس التوقيت عثر على جسم آخر أعلى الكوبرى العلوى بنفس المدينة، بالتزامن مع إحياء ذكرى الإمام الراحل عبدالحليم محمود .