اشتعال النيران فى سيارة تابعة للصحة أمام مجلس مدينة بلبيس بالشرقية

نشب حريق بسيارة تابعة لمديرية الصحة بالشرقية، أثناء تواجدها أمام مجلس مدينة بلبيس، أثناء صلاة الجمعة.

تم إخطار الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأفادت مصادر أمنية إلى أن الحريق يرجح أن يكون مفتعلا.

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز بلبيس، يفيد نشوب حريق بسيارة تابعة للصحة أمام مجلس مدينة بلبيس.

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