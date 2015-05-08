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القبض على عاطل بحوزته ١٠٢٠ قرصا مخدرا فى أسيوط

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القبض على عاطل بحوزته ١٠٢٠ قرصا مخدرا فى أسيوط القبض على عاطل بحوزته ١٠٢٠ قرصا مخدرا فى أسيوط
ألقى ضباط وأفراد الخدمة الأمنية المعينة بموقف أتوبيسات أسيوط، القبض على عاطل وبحوزته 1020 قرصا من عقار التامول المخدر.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور شرطة أول أسيوط، بتمكن الخدمة الأمنية بموقف أتوبيسات أسيوط، من ضبط "سعيد. ف. ر. م" 43 سنة عاطل مقيم بأبوالنمرس محافظة الجيزة، عقب الاشتباه فيه أثناء تواجده بموقف الأتوبيسات دائرة قسم أول شرطة أسيوط وعثر بحوزته على حقيبة ملابس بداخلها 1020 قرصا من عقار التامول المخدر بقصد الاتجار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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مصر 365