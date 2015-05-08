أفكار لجلسات الطعام في المساحات الخارجية

تحلو دعوات الغداء والعشاء في الهواء الطلق في خلال أشهر الصيف الحار، خصوصاً إذا كان المنزل محاطاً بحديقة فسيحة.

لتخصيص مساحة لتنظيم الدعوات في حديقة البيت، تقدّم مهندسة الديكور كارلا منذر الاقتراحات الآتية:

- يجب تخصيص مساحة الجلسة بحسب عدد المدعوين؛ إذا كان العدد كبيراً، يُنصح باستعمال الطاولات الدائرية.

ان الطاولات الدائرية جذّابة لناحية الشكل، كما تسهّل التواصل بين الجالسين إليها. أمّا إذا كانت الجلسة عائلية تقتصر على عدد محدود من الأشخاص فيمكن استعمال الطاولة المستطيلة، أو وصل طاولتين مربعتين.

- يجب أن تكون الطاولة والكراسي مشغولة من الخامة عينها، علماً أن "الريزين" وخشب "التك" يتحملان عوارض الطبيعة المختلفة من رطوبة وحرارة وهواء. تجدر الإشارة إلى أن "التك" طويل العمر، كما لا يحتاج سوى لتعديلات بسيطة كلّ 5 سنوات.

- يمكن تلبيس الكراسي بغطاء من القماش إذا كنت الدعوة لحفل عشاء ضخم، أما إذا كانت عائلية فيفضّل تزويد مقاعد الكراسي بوسائد وثيرة. يمكن أن تدعم الكراسي بالنسيج سها التنظيف، كالقماش أو الجلد.

- يستحسن أن توضع الطاولات الدائرية تحت المظلّة، والمستطيلة تحت (البرغولا)، على أن يكون سقف المظلّة أو "البرغولا" متحرّكاً، بحيث يُفتح على الكهرباء في الليل لتنكشف السماء المرصّعة بالنجوم، أو يُغلق عند الرغبة في الحماية من أشعة الشمس الساطعة خلال النهار.

- يفضّل أن يتوسّط الطاولة وعاء مليء بالزهور الطبيعية إذا كانت الدعوة عائلية، أو شمعدان في حال الدعوات الكبرى.

من جهة ثانية، يمكن الاستغناء عن "اكسسوار" وسط الطاولة، وتزيين جانب كل طبق بزهرة جذّابة.

- يمكن الاستعانة بالمصابيح، التي يتمّ تثبيتها على الأرض، أو بالشموع التي تزيّن الطاولات.

- يُفضّل اختيار الألوان الزاهية المستوحاة من أجواء الطبيعة الصيفية لأنسجة الوسائد و"الاكسسوارات" والأطباق والأكواب.

تحنبي...

- استمعال الطاولة وكراسي الحديد، نظراً إلى وزنها الثقيل، وقابليتها لتخريب العشب في الحديقة.

- استعمال الطاولة ذات الزوايا الحادة.

- انتقاء الطاولات والكراسي الجامدة، بل يفضل اقتناء تلك التي يسهل توضيبها ونزعها عند الرغبة.

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