للاهتمام بالمظهر أصول...

ممّا لا شك فيه أن المظهر غير اللائق يسبّب لصاحبه الإحراج، إذا كان متواجداً في مكان عام. في هذا الإطار، من الملاحظ أن الإناث يواجهن حالةً من الإرباك، عند فساد تسريحات شعورهن، أو "المكياج" الذي يتجملن به في أثناء تناول الطعام، إلا أن خبيرة "الإتيكيت" السيدة نادين ضاهر تنصح في هذه الحالة، بالآتي:

- الاستئذان والذهاب إلى الحمّام لتعديل المظهر، مع الحرص على عدم التأخّر عن الآخرين.

- من غير المسموح أن يمشّط المرء، سواء كان رجلاً أو امرأة، شعره على المائدة، أو في أي مكان عام آخر، حتى لا يتساقط الأخير في الطعام! يفضّل في هذه الحالة، ردّ الشعر إلى الخلف طوال فترة تناول الطعام، إلى حين ترك المائدة.

- يمكن للأنثى أن تضع قليلاً من أحمر الشفاه أو البودرة على وجهها في أثناء الجلوس على المائدة، بعد الفراغ من الطعام. لكن، من غير اللائق أن تخرج المرأة من حقيبة يدها مستحضرات التجميل أمام الآخرين. كذلك، من غير المستحب النظر في مرآة الجيب لفترة طويلة، وأن تسرّح المرأة شعرها بيدها من حين إلى آخر، خصوصاً في أثناء الحديث مع الموجودين.

- ليس من اللائق الانحناء أمام الآخرين لربط شريط الحذاء؛ يفضّل في هذه الحالة الاستئذان من الجالسين إلى الطاولة وأخذ جانب بعيد لفعل ذلك.

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