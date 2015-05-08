استجابة لليوم السابع.. الوحدة المحلية ببشتيل تخلى محيط المدارس من القمامة

فى استجابة سريعة لما نشر فى اليوم السابع عن تراكم القمامة أمام مجمع مدارس بشتيل بالجيزة، قامت الوحدة المحلية بإرسال سيارتين نقل ولودر تابعة لمجلس مدينة أوسيم لرفع تلال القمامة خاصة الموجودة بجوار أسوار المدارس.

وقال يحيى العقيلى، مدير مدرسة الأمل للتعليم الأساسى، إن سكان المنطقة فوجئوا بتوافد عمال النظافة ومعداتهم من السيارات وأحد اللوادر فى سابقة لم تحدث من قبل ورفعوا أطنانا من القمامة التى كانت تعوق مرور الأهالى والتلاميذ بالشارع لعدة أيام.

وأضاف العقيلى أن أحمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية، اتصل به تليفونيا عارضا عليه الاتصال به مستقبلا فى حالة تكرار تراكم القمامة مرة أخرى.

وأضاف إسماعيل كمال، مدير مدرسة بشتيل الجديدة، أن مسئول المرافق ببشتيل سليمان الجندى قابله، وأعرب له عن أسفه لما حدث، مؤكدا التزام الوحدة المحلية مستقبلا بعدم تكرار هذا، مناشدا محافظ الجيزة بتوفير صناديق للقمامة فى أماكن متفرقة بجوار أسوار المدارس مع إلزام الوحدة المحلية بالمرور على المدارس لجمع القمامة منها.

وناشد خالد حسانين أحد سكان بشتيل الدكتور خالد زكريا العادلى بقيامه بحملات فجائية على المناطق الشعبية للوقوف على حجم الإهمال والتقصير من قبل المسئولين عن الوحدات المحلية بالمناطق الشعبية والريفية، مستنكرا تركيز المحافظ فقط بالأحياء الراقية مثل الدقى والعجوزة.

ومن جانبه طالب شعبان سويف رفع القمامة يوميا، حيث هناك تقصير ليس وليد اليوم فقط بل من أكثر من عشرة سنوات بترك القمامة أكثر من أسبوع حتى تصبح تلالا ترتع فيها الحيوانات الضالة والحشرات ويضطر الأهالى إلى القيام بحرقها للتخلص منها مما يؤدى إلى تلوث البيئة.

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