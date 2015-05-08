أخبار عاجلة

تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية" -
هذا ما يحدث في ملابسك إذا تركتها في الحمام يوماً كاملاً -
8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

واتس آب اليوم السابع: قارئ يرسل صورة لـ"حشرة" فى رغيف خبز مدعم بالجيزة

Google+ Print
استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"، "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء، من محافظة الجيزة، صورة لرغيف خبز مدعم به حشرة، مشيرا إلى أن الأهالى يعانون بسبب تدنى مستوى الخبز فى المنطقة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365