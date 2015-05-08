واتس آب اليوم السابع: قارئ يرسل صورة لـ"حشرة" فى رغيف خبز مدعم بالجيزة

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"، "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء، من محافظة الجيزة، صورة لرغيف خبز مدعم به حشرة، مشيرا إلى أن الأهالى يعانون بسبب تدنى مستوى الخبز فى المنطقة.

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