Exclusive: "سيدتي نت" في دردشة مع توم كروز في ميلانو

صدفة جميلة جمعتنا بالنجم العالمي توم كروز ، أثناء رحلة عمل قامت بها سيدتي أخيراً إلى ميلانو، لحضور الاحتفاليّة الأربعين لتأسيس العلامة جورجيو أرماني . في هذا الحفل، شاهدنا على مقاعد الصفوف الأولى للعرض، الذي أقامه أرماني للمناسبة، نجوم هوليوود وبوليوود بكامل تألّقهم، أمثال بيرس بروسنان، وتينا تيرنر، وصوفيا لورين، وليوناردو دي كابريو، وهيلاري سوانك، وكايت بلانشيت، وايشواريا راي، وغيرهم من النجوم الذين قدموا من أنحاء العالم لمشاركة أرماني الحدث .

وكنّا على مسافة قصيرة من هؤلاء النجوم وعلى مقربة منهم، ولكن مع وجود الحرّاس الشخصيين ورجال الأمن، كان من المستحيل الاقتراب منهم، سواء لإلقاء تحيّة أو لتبادل حديث مقتضب، فضلاً عن حصار المصوّرين الذين تهافتوا على الصفّ الأوّل لالتقاط الصورمن مختلف الزوايا للنجوم الحاضرين .

في صباح اليوم نفسه ، وفي مكان آخر من الحفل، وبالتحديد في بهو فندق أرماني، كان النجم توم كروز يتبادل الحديث مع قريبة أرماني، وبدا أنّ محور الحديث كان يدور حول ترتيبات الحفل، حيث كان كروز مدعوّاً بدوره .هذا النجم الذي تخطى سنّ الخمسين (52 سنة ) لم يزل محافظاً على سحره وجاذبيّته وعلى ابتسامة لطيفة، مما شجّعنا على الاقتراب منه لإلقاء التحيّة .

وما إن ذكرنا أمامه أنّنا من العالم العربي، حتى بادر إلى سؤالنا عن الأحوال هناك ، وتحدّث عن إعجابه بمدينة دبي، حيث صوّر لقطات على برج خليفة من فيلمه الأخير "مهمة مستحيلة"، واستطردت قائلة إنّنا أيضاً في لبنان نحبّ توم كروز، فابتسم قائلا : هل أصبحت الحالة لديكم أفضل ؟ فأجبت: أفضل، وإنّنا سنكون سعداء لو تسنّت له الفرصة لزيارة لبنان قريباً . فاومأ براسه قائلاً : طبعاً، ولم لا ؟ سأفكر جديّا بالأمر..

قلنا له إنّ زميلته سلمى حايك زارت لبنان أخيراً لافتتاح فيلم النبي لجبران خليل جبران، فأثنى على مبادرتها، مبدياً إعجابه بالنجمة المكسيكيّة اللبنانيّة الأصل ...

وما لفت انتباهنا، خلال هذه الدردشة القصيرة، أنّ كروز لم يكن برفقة حارس شخصي، أو حتى مرافق ، كما هي عادة معظم النجوم العالميين، إنّما كان بمفرده مع مجموعة من الأصدقاء، ومن بينهم إبنة شقيق المصمّم جيوجيو أرماني، روبرتا أرماني، وهذا ما أفسح لنا المجال لتحيّته وتبادل أطراف هذا الحديث المقتضب معه ...

عندما طلبت مع مرافقتي، من شركة لوريال باريس، أن نلتقط صورة للذكرى معه، ابتسم مرحبّاً، وغادرنا الفندق معلّلين النفس بلقاء آخر مع كروز عشيّة يوم الحفل، لكن هذا ما لم يتمّ، لأنّ كروز حضر الحفل الخاصّ الذي أقامه أرماني لضيوفه النجوم في ملهى نوبو الشهير في فندق أرماني في ميلانو ، وغاب عن احتفاليّة عرض الازياء وافتتاح معرض “Armani silos”لارتباطات مهنيّة.

فور عودتي من هذه الرحلة، تكّرر السؤال من قبل بعض الصديقات والزميلات ": ما هو أجمل ما شاهدته في ميلانو ؟..

كنت أضحك في سرّي مسترجعة إحساس المراهقات، ومجيبة من دون تردّد :" حتماً إنّه توم كروز "!!.