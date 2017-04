اختيارات محررة الجمال لمكياج طبيعي هذا الأسبوع

الماكياج الطبيعي هو وسيلة لاخفاء أثار التعب عن الوجه وبالتالي ابراز الصفات الجمالية التي تتميز بها كل سيدة. وبما أن اللون الزهري هو رمز الأنوثة والنعومة اخترت لك ماكياج طبيعي بتدرجات اللون الزهري للحصول على اطلالة مفعمة بالحياة والاشراق مناسبة لفصل الصيف.

حافظي على طبيعيتك واكتشفي خدعة الـ "لا ماكياج" باستخدام مستحضرات التجميل الاتية:

تأسيس البشرة بشكل طبيعي:

تحتاجين الى مستحضر يساعدك على ازالة علامات التعب اليك بودرة مضغوطة وناعمة لإيقاظ البشرة بفضل مادة الصدف الشفافة والمتألقة ، ما يضفي الحيوية والإنتعاش على البشرة ويؤمن إلتصاقا تاما معها يدوم طويلا .إستعملي هذه البودرة على كامل الوجه فيظهر تألق البشرة الطبيعي . "بريسم فيزاج" Prisme Visage من جيفنشي Givenchy. من أجل مفعول إنتعاش فوري، يمكن تطبيق بودرة الوجنتين وتمديدها على الخدود فقط . "بلاش كينغدوم أوف كولورس" Blush Kingdom Of Colors من ديور Dior

شفاه زهرية نابضة بالحياة:

ارسمي شفتيك بشكل تبدو أكبر باستخدام قلم تحديد الشفاه " لو كريون لافر 91 روز ديليكا" Le Crayon Levres 91 Rose Delicat من شانيل Chanel. ثم انتقلي الى أحمر الشفاه الذي يغلّف الشفاه بلمسة غير لامعة ، وبطريقة مكثّفة ما يمنحها نفحات من مزيج عصري نابض بالإحساس يجمع اللون بالرصانة ويحافظ على ترطيب الشفاه. " دولتشي مات ليبستيك لوفر 624" Dolce Matte Lipstick Lover 624 من دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana. وبما أن هذا المستحضر يعتبر ناشف يمكنك اضافة القليل من الغلوس " سندريلا ليبغلاس هابيلي افر افتر" Cindrella Lipglass Happily Ever After من ماك Mac



عيون كبيرة ومشرقة:

يعتبر ظلال العيون باللون الزهري من المستحضرات اللازمة لاشراق نظرتك بشكل طبيعي اليك "إيكران 1 كولور" Ecrin 1 Couleur من غيرلان Guerlain. اضافة الى ذلك تحتاجين الى ماسكارا بتركيبة متعددة الأغراض لتأمين حجم فوريّ مدهش وثبات مثالي من حركة الفرشاة الأولى. " ماكسي لاش" Maxi Lash من غيرلان Guerlain

نفحات الأزهار التي لا تقاوم:

يؤثر عطرك على شخصيتك وعلى نظرة الاخرين لك، لذلك تحتاجين في فصل الصيف الى روائح الأزهار النقية مع نفحة فاكهيّة ناعمة، لتفيضي انتعاشاً وجاذبيّة. ننصحك بتجربة عطر " ديزي سوربيه" Daisy Sorbet من مارك جايكوبس Marc Jacobs

