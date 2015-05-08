السيسي يصل موسكو للمشاركة في احتفالات أعياد النصر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الجمعة، إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 70 لعيد النصر.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدي وصوله إلى مطار فونوكوفا بالعاصمة الروسية، ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، وسفير روسيا السابق لدي مصر، والدكتور محمد البدري سفير مصر لدي موسكو، وأعضاء السفارة المصرية.

ويرافق الرئيس السيسي، وزير الخارجية سامح شكري، فيما يعقد الرئيس خلال الزيارة لقاءً ثنائياً مع بوتين، في إطار متابعة النتائج التي تمخضت عنها الزيارة الناجحة التي قام بها الأخير، إلى القاهرة في فبراير 2015، فضلاً عن حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

ويشارك الرئيس السيسي في هذه الاحتفالات مع عدد من قادة الدول والمؤسسات الدولية، بينهم قادة بلدان رابطة الدول المستقلة، ورؤساء كل من الصين، والهند وجنوب إفريقيا، فضلاً عن رؤساء بعض الدول الأوروبية واللاتينية، وأمين عام الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس السيسي حفل العشاء الذي يقيمه الرئيس الروسي مساء الجمعة، على شرف رؤساء الدول المشاركين في الاحتفالات.

وتتضمن فعاليات احتفالات روسيا هذا العام بعيد النصر، إقامة عروض عسكرية في 150 مدينة، ليس فقط داخل روسيا، وإنما في بعض الدول الأخرى، بينها بيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان، كما سيشارك في العرض العسكري الرئيسي في موسكو صباح غد السبت أكثر من 15 ألف شخص، ويتكون العرض من جزئين، أحدهما تاريخي والآخر معاصر.