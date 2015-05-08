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قوات التحالف العربى تسقط منشورات تدعو السكان لمغادرة صعدة القديمة باليمن

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قوات التحالف العربى تسقط منشورات تدعو السكان لمغادرة صعدة القديمة باليمن قوات التحالف العربى تسقط منشورات تدعو السكان لمغادرة صعدة القديمة باليمن
قالت قناة الرسمية فى ، إن التحالف بقيادة الرياض أسقط منشورات اليوم الجمعة، تطلب من سكان حى صعدة القديمة فى محافظة صعدة اليمنية المغادرة.

وفى مقابلة هاتفية مع القناة قال العميد أحمد عسيرى المتحدث باسم التحالف، "وجهنا رسالة إلى أشقائنا المواطنين اليمنيين من خلال مختلف الوسائل الإعلامية، بأن يبتعدوا عن الميليشيات الحوثية، والمعسكرات العسكرية التى يتحصنون فيها حفاظا على سلامتهم، ومحافظة "صعدة" معقل لجماعة الحوثى المدعومة من إيران.

وأضاف عسيرى "سوف تبدأ -وهذا ما تم منذ يوم أمس ويستمر إلى هذه اللحظة- قوات التحالف والقوات المسلحة السعودية ?????بالرد علي من تجرأ و هاجم المدن السعودية وهاجم المواطنين السعوديين." وتابع "الآن العمل يطال من دبر وخطط لهذه الأعمال والذين يتحصنون فى مناطق صعدة والأماكن التى تتحصن فيها هذه الميلشيات."
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