إنشاء 6 محطات ساحلية جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن هناك 6 محطات كهرباء جديدة ستستخدم الفحم، متواجدة على السواحل المصرية في المناطق النائية، مشيرا إلى أن الضوابط المتعلقة بالفحم تحظر استخدامه نهائيا في محطات الكهرباء القديمة.

وأوضح فهمى، أنه لا يجوز فنيا استخدام الفحم في المحطات القديمة، بل يجب أن تكون محطات الكهرباء جديدة وعلى السواحل في المناطق النائية خارج الوادي، لافتا إلى أنه تم تحديد المناطق على سواحل البحر الأحمر في الجنوب بعيدة عن المحميات والمناطق الصناعية، فيما يتم حاليا الاختيار على سواحل البحر المتوسط في امتداده ناحية الساحل الشمالي.

وأكد، أن من أهم ضوابط استخدام الفحم الحجري أو البترولي في محطات توليد الكهرباء، استخدام نماذج التشتت للملوثات لتحديد الأماكن المتأثرة بالانبعاثات الغازية مع الوضع في الاعتبار الطاقة الإنتاجية المستهدفة عند اكتمال مراحل المشروع والتوسعات المستقبلية.

وتتحدد كمية الفحم السنوية المرخص بها على أساس كفاءة لا تقل عن 40%، بحيث لا يزيد معدل استهلاك الفحم على 340 -380 جراما لكل كيلو وات /ساعة، وباستخدام الغلايات، أما الشحن والتفريغ فيتم استقبال فحم توليد الكهرباء على أرصفة خاصة بالمحطة وتطبق معايير التفريغ من السفن.

أ ش أ