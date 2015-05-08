إصابة 5 فى اصطدام شاحنة محملة بالفوسفات بأخرى ربع نقل غرب الأقصر

اصطدمت شاحنة متصلة بمقطورة محملة بالفوسفات مع سيارة ربع نقل، اليوم الجمعة، بطريق الأقصر الصحراوى الغربى، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم.

كانت تلقت غرفة النجدة إخطاراً يفيد باصطدام شاحنة متصلة بمقطورة نقل ثقيل قادمة من سوهاج، بسيارة ربع نقل قادمة من أسوان بالكيلو 22 على الطريق الصحراوى الواقع بين مركزى إسنا وأرمنت، مما أدى إلى تلفيات بالسيارتين، وتبين إصابة سائق الشاحنة والتباع و3 آخرين داخل السيارة الربع نقل بكدمات وكسور، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.