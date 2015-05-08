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مباحث الآداب تضبط ناديا صحيا يدار للأعمال المنافية للآداب بالبساتين

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مباحث الآداب تضبط ناديا صحيا يدار للأعمال المنافية للآداب بالبساتين مباحث الآداب تضبط ناديا صحيا يدار للأعمال المنافية للآداب بالبساتين
نجح رجال مباحث الآداب بالقاهرة، فى ضبط نادى صحى بالبساتين، يدار للأعمال المنافية للآداب، وبمداهمته تم ضبط المدير المسئول عن النادى وهو موظف سابق بأحد أشهر الفنادق، كما تم ضبط داخل النادى 10 فتيات يعملن مدربات مساج، إحداهن كانت فى وضع مخل بالآداب مع أحد الرجال المترددين على النادى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى ضباط مباحث إدارة حماية الآداب بالقاهرة، مفادها قيام "السيد.أ.ع" 32 سنة، موظف سابق بفندق بالقاهرة، ومقيم البساتين، بإدارة نادى صحى بمنطقة البساتين للأعمال المنافية للآداب مخالفا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961.

وبإجراء التحريات والمراقبات الميدانية للنادى الصحى تم التأكد أن هناك جريمة ترتكب بالفعل منافية للآداب العامة ومخالفة للقانون، وعلى الفور قامت قوة أمنية من الإدارة بمداهمة النادى الصحى، وأسفرت عن ضبط كل من "أ.ع.ر" 33 سنة، طالبة، مدربة مساج بدون ترخيص، فى وضع "تلبس" مع "ع.م.ر" 35 سنة، مهندس كمبيوتر، وضبط "هـ.ج.م" 21 سنة، طالبة، مدربة مساج بدون ترخيص، و"ز.ف.أ" 21 سنة، مدربة مساج بدون ترخيص، و"ش.و.ع" 22 سنة، دبلوم تجارة، مدربة مساج بدون ترخيص.

كما تمكنت القوات من ضبط "ر.م.م" 23 سنة، دبلوم صناعة، مدربة مساج بدون ترخيص، و"ش.ع.ع" 23 سنة، طالبة، مدربة مساج بدون ترخيص، و"ف.م.ع" 21 سنة، مدربة مساج بدون ترخيص، و"م.أ.أ" 30 سنة، حاصلة على معهد نظم ومعلومات، مدربة مساج بدون ترخيص، و"ش.م.ع" 21 سنة، مدربة مساج بدون ترخيص، و"ن.ع.ج" 22 سنة، طالبة، مدربة مساج بدون ترخيص، و"ع.م.م" 34 سنة، مشرف بشركة مشروبات غازية شهيرة، و"ا.ا.ع" 32 سنة، موظف سابق بفندق، والمسئول عن إدارة نادى صحى للأعمال المنافية للآداب.

وبسؤال المتهم الثانى أفاد أنه من رواد المركز الرياضى، وأقر أنه حضر لعمل جلسة مساج فرعونى مقابل مبلغ 400 جنيه مصرى، وتم التحفظ على 13 هاتفا محمولا ماركات مختلفة خاصة بالمكان، ومبلغ 4035 جنيها متحصلات جلسات المساج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365