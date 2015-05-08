مقتل شاب بطلق نارى بطريق الخطأ فى حفل سبوع بإنشاص الرمل بالشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، متأثر بإصابته بطلق خرطوش بالرأس أثناء تواجده فى حفل سبوع بقريته بإنشاص الرمل، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة بلبيس برئاسة المستشار أحمد سعيد.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم يفيد وصول" أحمد. م. ل" 19 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بإنشاص الرمل لمستشفى بلبيس العام، مصابا بطلق خرطوش بالرأس، وتم تحويله لمستشفى الأحرار وتوفى فى الحال.

وبسؤال أسرته لم تتهم أحدا وأقرت بأنه أثناء تواجده فى حفل سبوع بالقرية حدثت إصابته بطريق الخطأ وقررت النيابة التحفظ على الجثة لتشريحها.