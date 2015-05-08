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مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
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ضبط 450 طلقة و27 خزينة سلاح وبندقية آلية بحوزة 3 أشقاء وعامل بسوهاج

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ضبط 450 طلقة و27 خزينة سلاح وبندقية آلية بحوزة 3 أشقاء وعامل بسوهاج ضبط 450 طلقة و27 خزينة سلاح وبندقية آلية بحوزة 3 أشقاء وعامل بسوهاج
شن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بسوهاج بإشراف العميد عمر الخطاب حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة طما، وقد أسفرت الجهود عن ضبط 450 طلقة حية وفرد روسى و27 خزينة لبنادق آلية .

كان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بضبط ذخائر بدائرة المركز بحوزة 3 أشقاء وبندقية بحوزة عامل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد توفيق رئيس مباحث المديرية بتمكن الرائد الهيثم شاكر رئيس مباحث المركز والنقباء محمود صبرى ورفعت الحلوجى ومحمد حمدى وإسماعيل الريحانى من ضبط "أ خ ا" و"ك خ ا" و"م خ ا" أشقاء بحوزتهم 450 طلقة و27 خزينة، كما تم ضبط "ت م و" عامل ويقيم بناحية القرية بالدوير وبحوزته بندقية آلية بالخزينة.

تم التحفظ على المضبوطات والسلاح النارى وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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مصر 365