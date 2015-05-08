حبس "مستريحة" الهرم 4 أيام لاستيلائها على 5 ملايين جنيه من المواطنين

أمرت نيابة الهرم بحبس متهمة نصبت على المواطنين، واستولت على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب على يد سيدة استولت على "تحويشة" عمرهم بحجة توظيف الأموال لهم ومنحهم عائدا شهريا يصل 15%، واستولت منهم على 5 ملايين جنيه وهربت، وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهمة "فايقة.أ" 35 سنة، تقيم بمنطقة الهرم فتم ضبطها، وأحالها اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة للنيابة.

سقوط "مستريحة" جديدة استولت على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالهرم