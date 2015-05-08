سفير مصر فى روسيا: السيسى أول رئيس يلتقى بوتين فى احتفالات عيد النصر

أكد الدكتور محمد البدرى، سفير مصر فى روسيا، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى موسكو، للمشاركة فى احتفالات عيد النصر، مشيراً إلى التقدير الكبير من قبل الجانب الروسى إلى دور مصر ومكانتها فى المنطقة.

وأوضح "البدرى"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المصرى، أن الرئيس السيسى سيكون أول رئيس دولة ممن وجهت لهم الدعوة لحضور الاحتفال، يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ظهر غد السبت، ضمن 17 رئيس دولة أجنبية أخرى، تقديرا لدور مصر الكبير وقيادتها السياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، كما أن الجانب الروسى وافق على أن يمتد اللقاء لمدة إضافية كما يرى الرئيس السيسى.

ونوه السفير المصرى عن تقارب العلاقات المصرية – الروسية بشكل عام، وبتقدير الرئيس بوتين تجاه الرئيس السيسى بوجه خاص، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أول شخصية يلتقى بها بوتين أربع مرات خلال خمسة عشر شهرا، بداية من زيارة الرئيس السيسى لروسيا حينما كان وزيرا للدفاع، ثم زيارته لمنتجع سوتشى فى أغسطس ٢٠١٤، وزيارة الرئيس الروسى للقاهرة فى ٩ فبراير الماضى، وأخيرا زيارة الرئيس السيسى الحالية لموسكو.

وقال "البدرى"، إن روسيا لم توجه الدعوة لحضور الاحتفالات سوى للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفلسطينى محمود عباس من المنطقة العربية، مشيراً إلى أن روسيا تعد أول دولة تعترف بثورة يونيو، كما أيدت كل الإجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى عقب الثورة. ونوه عن أن الرئيس بوتين أكد مراراً أن مساندة الجيش المصرى لإرادة شعبه غيرت من مصير المنطقة بأسرها.

ونفى "البدرى" وجود أى فتور فى العلاقات المصرية – الروسية بسبب مشاركة مصر فى عاصفة الحزم باليمن، موضحا أن هناك حوارا ممتدا مع الجانب الروسى حول هذه القضية يتم من خلاله تبادل وجهات النظر، مشيراً إلى أن روسيا تتفهم وتقيم تماما وجهة النظر المصرية فى هذا الشأن، كما أنها قد ساهمت فى إجلاء بعض الرعايا المصريين ونقلهم خارج اليمن.

وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أوضح السفير المصرى أن حجم الميزان التجارى العام الماضى قد بلغ نحو 5,5 مليار دولار، منها 580 مليون دولار صادرات مصرية، معظمها من المحاصيل الزراعية بنحو 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح والسياحة إلى السوق المصرية.

وأشار السفير إلى أن هناك مبالغة وعدم دقة فى قضية العفن البنى بالبطاطس المصرية المصدرة إلى روسيا، مشيرا إلى أنه تم رفع الحظر الذى فرض العام الماضى على 70% من البطاطس، كاستجابة فورية من الجانب الروسى بعد الإيضاحات التى قدمتها مصر، كما أنه يتم حاليا التفاوض على رفع الحظر على بعض الأكواد البسيطة التى تمثل أقل من 2% من الرقعة المصرية من صادرات البطاطس.

واعترف السفير البدرى بأن الاستثمارات الروسية فى مصر تمثل الجانب الاضعف فى أضلع العلاقات المصرية الروسية وأنه يحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل الارتقاء به ليصبح على مستوى العلاقات القوية بين البلدين.

وقال "البدرى"، إن الزيارة لن تشهد توقيع أى اتفاقيات مع روسيا، كما تردد، وإن مذكرات التفاهم التى وقعت بين الجانبين بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضى تقوم الحكومة المصرية بالسير فى إجراءاتها حاليا، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى بذل جهد إضافى من أجل جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر.

وبالنسبة لمدى تأثر السياحة المصرية بتراجع أعداد السائحين الروس بعد أزمة تراجع الروبل الروسى، أشار السفير إلى أن أعداد السائحين الروس كان العام الماضى قد بلغ ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستين الف سائحا زاروا مصر، مشيرا إلى تراجع السياحة المصدرة من روسيا بشكل عام على مستوى العالم بنسبة 33%، حيث انخفضت من 22 مليون سائح روسى العام الماضى إلى 15 مليونا فقط.

وأعلن أنه سيتم إطلاق حملة تسويقية كبرى بالتعاون مع وزارة السياحة من أجل تنشيط السياحة الروسية مرة أخرى، منوها عن أنه تم وضع خطة لزيادة الأعداد، والتحرك نحو المدن الروسية الكبرى المصدرة للسياحة بالاتفاق مع وزير السياحة خالد رامى.

ورفض السفير تخفيض أسعار البرامج السياحية فى مصر، لأنها تعد متدنية للغاية، مشيرا إلى أن أزمة الروبل أثرت على السائح الروسى العادى أكثر من السائح الأكثر إنفاقا.

وقال محمد البدرى، إن منظمى الرحلات السياحية بروسيا قد أكدوا رغبتهم فى العمل بالسوق المصرى لا سيما أن مصر من أرخص المقاصد السياحية على مستوى العالم، واستشهد بمقولة أحد المنظمين الذى ذكر أن مصر تعد المقصد الأول لروسيا لأنها تقع فى منتصف الطرق، كما أن سياحة الغطس تعد الأرخص إذا ما قورنت بسياحة الغطس فى دولة أخرى.

وأضاف السفير المصرى أن هناك جهودا ضخمة تبذل على المستوى الإعلامى من أجل تغيير الصورة الذهنية لدى السائحين الروس وشركات السياحية من حالة عدم الاستقرار الأمنى فى مصر عقب ثورة 25 يناير، وقال إن هناك توصيات من الحكومة الروسية بعد تداركها مدى الاستقرار الحالى فى مصر، بتوجيه السائحين إلى الريفيرا المصرية بالبحر الأحمر، ونوه بأن السائح الروسى يحبذ السياحة الترفيهية عن السياحة الثقافية، وذلك من أجل الاستمتاع بجو مصر ودفء شمسها.