بواتينج: لا يمكن إيقاف ميسي 90 دقيقة

أكد جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ الألماني أن مراقبة نجم برشلونة ليونيل ميسي 90 دقيقة وإبعاده عن المرمى هو أمر صعب جدا ولا يمكن أن يفعله أي مدافع.

ويرى بواتينج أن الحل الوحيد مع ميسي هو تقليل خطورته على المرمى وهو ما نجح فيه بايرن طوال 77 دقيقة حتى تلقى هدفين من الساحر الأرجنتيني.

وكان بواتينج قد سقط إثر مراوغة ميسي له في الهدف الثاني للبلوجرانا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بثلاثية دون رد لصالح زملاء الدولي الأرجنتيني.

تحدث المدافع الدولي المتوج بالمونديال الماضي مع منتخب بلاده ألماني للموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم قائلا:"لا يمكن رقابة موهبه كهذه باستمرار. ما يمكنك فعله هو أن تقلل خطورته عن طريق التنظيم الدفاعي الجيد".

وأضاف "لا تستطيع إبعاد ميسي عن المباراة 90 دقيقة، قدمنا مباراة جيدة في أول 70 دقيقة، لكن عليك أن تدافع كفريق حتى النهاية".

وأتم "بعد سقوطي على الأرض، الذي من المفترض عدم حدوثه منذ البداية، لا يمكنك بعد ذلك إعطاء الفرصة للخصم للتقدم عليك في النتيجة".