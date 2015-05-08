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جوتزه يعتذر عما بدر منه عقب الخسارة أمام برشلونة

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جوتزه يعتذر عما بدر منه عقب الخسارة أمام برشلونة جوتزه يعتذر عما بدر منه عقب الخسارة أمام برشلونة

اعتذر ماريو جوتزه لاعب بايرن ميونيخ عما بدر منه عقب خسارة فريقه القاسية أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد.

وكان اللاعب قد التقطته عدسات الكاميرات يتبادل الضحك مع حارس البلوجرانا وصديقه الألماني أندريه تير شتيجين عقب انتهاء المباراة.

ووجهت للاعب انتقادات كثيرة عقب تلك اللقطة واعتبره الكثيرون لا يكترث بالهزيمة التي تعرض لها بايرن والتي قد تطيح به خارج المسابقة.

وقدم جوتزه الاعتذار عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قائلا:"بعض التقارير الإعلامية ذكرت أنني كنت أتبادل النكات والضحك مع تير شتيجين بعد المباراة. من يعتقدون أنني لا أهتم بما حدث مخطئون بالتأكيد، كنت مصابا بخيبة الأمل مثلي مثل زملائي والجمهور".

وأضاف "إذا بدت الأمور مختلفة، أود الاعتذار عن هذا. أود أن أوضح أنني دوما سأقدم كل شيء للفريق. أريد النجاح مع النادي، ودائما ما أتعامل باحترام مع الجمهور، الفريق والخصم".

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فيديو اليوم السابع