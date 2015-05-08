عروس بريطانية تذهب إلى مركز الانتخاب مرتدية فستان الزواج

توجهت عروس بريطانية إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة التي شهدتها بريطانيا أمس الخميس مرتدية فستان الزفاف‫.‬

‎ونقلت إحدى الصحف ‫ البريطانية‬ أن راتشيل ويليامز توقفت عند مركز الاقتراع وهي في طريقها إلى الكنيسة لحضور مراسم زواجها‫.‬

‎ونشرت المرأة، البالغة من العمر 42 عاما، صورتها مرتدية فستانها الأبيض وهي تمسك ورقة الاقتراع لتضعها في صندوق الانتخابات‫.‬

‎وقد أصيب طاقم مكتب التصويت بالذهول عندما دخلت عليهم العروس بملابس فرحها‫.‬

‎وقالت راتشيل ‫”‬لا أريد أن أضيع صوتي‫.‬ لذا، مررت على مركز الاقتراع في طريقي إلى الكنيسة‫”.‬