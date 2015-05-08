عروس بريطانية تذهب إلى مركز الانتخاب مرتدية فستان الزواج

توجهت عروس بريطانية إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة التي شهدتها بريطانيا أمس الخميس مرتدية فستان الزفاف.
ونقلت إحدى الصحف البريطانية أن راتشيل ويليامز توقفت عند مركز الاقتراع وهي في طريقها إلى الكنيسة لحضور مراسم زواجها.
ونشرت المرأة، البالغة من العمر 42 عاما، صورتها مرتدية فستانها الأبيض وهي تمسك ورقة الاقتراع لتضعها في صندوق الانتخابات.
وقد أصيب طاقم مكتب التصويت بالذهول عندما دخلت عليهم العروس بملابس فرحها.
وقالت راتشيل ”لا أريد أن أضيع صوتي. لذا، مررت على مركز الاقتراع في طريقي إلى الكنيسة”.