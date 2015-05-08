أخبار عاجلة

تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية" -
هذا ما يحدث في ملابسك إذا تركتها في الحمام يوماً كاملاً -
8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عروس بريطانية تذهب إلى مركز الانتخاب مرتدية فستان الزواج

Google+ Print
عروس بريطانية تذهب إلى مركز الانتخاب مرتدية فستان الزواج عروس بريطانية تذهب إلى مركز الانتخاب مرتدية فستان الزواج

توجهت عروس بريطانية إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة التي شهدتها بريطانيا أمس الخميس مرتدية فستان الزفاف‫.‬

‎ونقلت إحدى الصحف ‫ البريطانية‬ أن راتشيل ويليامز توقفت عند مركز الاقتراع وهي في طريقها إلى الكنيسة لحضور مراسم زواجها‫.‬

‎ونشرت المرأة، البالغة من العمر 42 عاما، صورتها مرتدية فستانها الأبيض وهي تمسك ورقة الاقتراع لتضعها في صندوق الانتخابات‫.‬

‎وقد أصيب طاقم مكتب التصويت بالذهول عندما دخلت عليهم العروس بملابس فرحها‫.‬

‎وقالت راتشيل ‫”‬لا أريد أن أضيع صوتي‫.‬ لذا، مررت على مركز الاقتراع في طريقي إلى الكنيسة‫”.‬

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا