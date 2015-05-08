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عجمان.. أهملت رعاية "ديك" زوجها فطلقها

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عجمان.. أهملت رعاية "ديك" زوجها فطلقها عجمان.. أهملت رعاية "ديك" زوجها فطلقها

نشر موقع 24 قضية من أوراق المحامية الإماراتية "أم راشد"، ذكرت فيها موضوعاً ضمن مجموعة من الموضوعات اللافتة التي تتصل بخلافات أسرية واجتماعية متنوعة.

وقالت أم راشد، إن "من أبرز القضايا اللافتة التي وصلت إليها هي قضية "الديك" الذي تسبب بطلاق سيدة عربية من زوجها في إحدى إمارات الدولة بعد سنوات من العشرة والأبناء بينهما".

وأفادت أن "رجلاً عربياً مقيماً في الدولة كان يملك ديكاً ويحبه حباً شديداً ويرعاه بشكل كامل، وكثيراً ما كان يوصي زوجته بأن تهتم به ليل نهار".

وأضافت "في أحد الأيام خرج الرجل من المنزل وأوصى زوجته كعادته بالديك، وحين عاد لم يجده فسأل زوجته عن ديكه، فقالت "أنها وجدته نافقاً "ميتاً" في الخزانة الموجودة بالحديقة".

وذكرت أم راشد "أن حزن الرجل على الديك وغضبه على رحيله دفعه على الفور إلى تطليق زوجته، ولا تزال المحكمة تنظر بالقضية".
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