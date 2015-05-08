جاذبية النجمات بين الأحمر الملتهب والذهبي الفاخر!

الألوان القوية تترك أثراً كبيراً في النفوس، خصوصاً إذا كانت على فساتين سهرة ذات تصاميم أنيقة وفخمة. ومن أبرز هذه الألوان الأحمر الملتهب والذهبي الفاخر، وهما اللونان الأكثر استعمالاً على الفساتين الرسمية، مثلما هما الأكثر مشاهدة في السهرات وعلى السجادة الحمراء.

وعلى ما يبدو، فإنّ النجمات يعشقن هذين اللونين ويخترنهما بشكل مستمر للفت الانتباه وجذب الأضواء وعدسات المصوّرين على السجادة الحمراء، بفضل أجمل التصاميم وأكثرها عصرية وجاذبية. ومؤخّرا ً، في حفل الـMet Gala تحديداً، لاحظنا إقبالاً شديداً على هذين اللونين في صفوف النجمات، حيث اختار بعضهن الذهبي مثل: Anne Hathaway على فستان من Ralph Lauren، وBeyonce على فستان من Givenchy، وأيضاً Kate Hudson على فستان من Michael Kors وغيرهن.. وقد بدت النجمات مُشعّات كملكات عظيمات. أمّا اللون الأحمر فكان خيار كلٍّ من: أمل علم الدين على فستان حمل توقيع John Galliano، وReese Witherspoon على فستان أنيق من Jason Wu، وعارضة الأزياء Gigi Hadid على فستان من Diane von Furstenberg وغيرهن.

فإن كنت مقبلة على المشاركة في حفل كبير أو مناسبة ضخمة فحاولي أن تختاري فستاناً يحمل أحد هذين اللونين، لتحصلي على الإطلالة التي حلمت بها طويلاً، كما لتتألّقي وتتميّزي بين جميع الحضور.

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