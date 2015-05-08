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ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و3 هاربين من قضايا جنائية بالمنيا

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ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و3 هاربين من قضايا جنائية بالمنيا ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و3 هاربين من قضايا جنائية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا اليوم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص وقد أسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية آلية و3 بنادق خرطوش ومسدس و2 فرد محلى بالإضافة إلى 62 طلقة نارية كما تمكنت الحملة من ضبط 3 متهمين هاربين من قضايا جنائية متنوعة ومطلوبين أمام النيابة فى قضايا (سرقة - مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية – قتل).

فيما تمكنت حملة مرورية، من تحرير 2049 مخالفة مرورية شملت (39 دراجة بخارية – 3 سيارات- 912 مخالفة دراجة بخارية – 1095 مخالفة سيارات) بالمنيا.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 214 مخالفة شملت (21 غرامة فورية – 26 محضر إشغال طريق – 140 إزالة إدارية فورية – 5 محلات بدون ترخيص – 19 باعة جائلين – 3 محاضر بيئة).

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