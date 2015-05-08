القبض على صاحب مصنع لتعبئة مساحيق الغسيل بدون ترخيص بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على صاحب مصنع لتعبئة مسحوق الغسيل بالخانكة لإدارته المصنع بدون ترخيص والقيام بتقليد الماركات الشهيرة والعلامات التجارية المملوكة للغير، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد محمد البكرى رئيس مباحث التموين بالقليوبية بقيام عصمت ع صاحب مصنع لتعبئة مسحوق غسيل بقرية سرياقوس مركز الخانكة لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته مسحوق غسيل مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وبدون فواتير واستخدامه علامات تجارية مملوكة للغير وشهيرة.

تم عرض المعلومات على اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة تموينية أسفرت عن ضبط المتهم ووجد بالمصنع 4 كرتونة مسحوق غسيل بكل كرتونة 4 عبوات وزن العبوة 3 كجم باجمالى 48 كجم مدون عليه ماركة شهيرة و2كرتونة بكل كرتونة 2 كيس مسحوق غسيل وزن الكيس 5ر8 كجم بإجمالى 34 كجم مدون عليها اوتوماتيك و3 كرتونة بكل كرتونة 2 عبوة وزن العبوة 9 كجم بإجمالى 54 كجم مدون عليها لانج اوتوماتيك وكرتونة داخلها 3 عبوه بوزن العبوة 4 كجم بإجمالى 12 كجم مدون عليها إريـال وعبوة بلاستيك معبأ مسحوق غسيل زنة 14 كجم مدون عليها رايدماك منظف صناعى للغسالات الاوتوماتيكية وعبوه بلاستيك معبأة مسحوق غسيل زنة 14 كجم مدون عليها توك ماتيك وعبوة بلاستيك معبأة مسحوق غسيل زنة 10 كجم مدون عليها نيو زغللة وعبوة بلاستيك معبأة مسحوق غسيل زنة 9 كجم مدون عليها الوردة بإجمالى مضبوطات 205 كجم، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11349 جنح مركز الخانكة لسنة 2015.