نيمار يوجه نصيحة لجاريث بيل

وجه نيمار نجم برشلونة النصيحة للاعب الويلزي جاريث بيل مهاجم ريال مدريد بالقول إن عليه التعامل مع الضغوطات لأنها جزء من حياة لاعب كرة القدم.

وأثنى نيمار على مهارات وإمكانيات بيل مؤكدا أن عليه التعايش مع مثل هذه الأمور حتى يصبح قادرا على تقديم أفضل ما عنده فوق أرضية الميدان.

ويتعرض بيل لانتقادات كبيرة من جانب جماهير ريال مدريد في الآونة الأخيرة بسبب هبوط مستواه بعدما انتقل للنادي مطلع الموسم الماضي مقابل 91 مليون يورو كرقم قياسي ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

في تصريحات نشرتها صحيفة (ميرور) الإنجليزية قال نيمار:"الضغوط التي يتعرض لها بيل شيء معتاد في كرة القدم، نواجهها من فترة إلى أخرى. علينا جميعا أن نتعلم كيف نتعايش معها".

وأضاف "جاريث بيل موهبة كبيرة، عليه التعايش مع تلك الضغوطات".

وتطرق نيمار للحديث عن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس والذي أصبح محط اهتمام كبار الأندية الأوروبية ومنها برشلونة قائلا:"بوجبا لاعب مذهل، وصل لقمة مستواه، متأكد أنه سيبدع مع الفريق الكتالوني".