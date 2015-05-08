أكياس "جل سيليكا" المستخدمة لحفظ الشنط والأحذية لا تسبب العمى

عندما يشترى أى منا بعض المستلزمات مثل الشنط والأحذية كثيرًا ما نجد أكياسًا صغيرة تحتوى على مادة تشبه الملح الشفاف، ومؤخرًا انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعى شائعة حول المادة التى تحتوى عليها هذه الأكياس بزعم أنها حين يعبث بها الأطفال ويضعونها فى الماء يحدث تفاعل كيميائى يؤدى إلى إصابة الأطفال بالعمى فى حالة وضعها بالقرب من العين أو الجلد.

وحول هذا الموضوع يشير الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أن هذه المادة التى تدعى "جل سيليكا" تعتبر مادة كيماوية ولكنها ليست خطيرة، ويتم وضعها فى الأغراض كالشنط والأحذية للحفاظ على المنتجات من الرطوبة، ولأنها تساعد على امتصاصها.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن مادة "جل سيليكا" ليست سامة كما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعى، ولا تتسبب فى إصابة الأشخاص وخاصة الأطفال بالعمى ولكنها تتسبب فى إصابة العين بالتهاب.

وينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، بعدم وضعها أمام الأطفال والتخلص منها مباشرة، لأنه فى حالة بلعها يصاب الطفل بتهيج للأغشية المخاطية فى الجهاز التنفسى والمعدة، وقد تصيب بعض الحالات بحساسية الجلد.