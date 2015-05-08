السعودية تدمر مقر قيادة الحوثيين ردًا على هجوم «نجران»

شنت قوات التحالف بقيادة السعودية، عدة غارات جوية، اليوم الجمعة، استهدفت مناطق بمدينة صعدة، أدت إلى تدمير مقر قيادة للحوثيين ومجمع اتصالات المثلث ومركزين للتحكم والسيطرة.

وبدأت المملكة القصف، مساء الخميس، ردًاعلى هجوم حوثي بالصواريخ على مدينة نجران، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أحمد عسيري، قد أكد أن الرد على تخطي الحوثيين الخطوط الحمراء؛ سيكون قاسيا جدا.

وكانت قوات التحالف، قد كثفت من غاراتها الجوية على محافظة صعدة شمال اليمن والحدودية مع السعودية، مساء الخميس، بالتزامن مع قصف مدفعي على مواقع للحوثيين في عدد من مديريات المحافظة، كما استهدفت منطقة حرض الحدودية بمحافظة حجة.