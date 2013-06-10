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"نقل الشورى" تنتقد تكرار البنود بميزانية "الطيران".. ونواب: كله في البالوظة

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"نقل الشورى" تنتقد تكرار البنود بميزانية "الطيران".. ونواب: كله في البالوظة "نقل الشورى" تنتقد تكرار البنود بميزانية "الطيران".. ونواب: كله في البالوظة
وكيل اللجنة: الحوافز التي يدفعها الصندوق للعاملين "شغل تحت التربيزة"

كتب : محمد حمدي منذ 21 دقيقة

وجه أعضاء لجنة النقل بمجلس الشورى خلال اجتماعهم، اليوم، انتقادات شديدة لميزانية صندوق دعم وتطوير الطيران المدني المعني بدعم شركات الطيران والمطارات، بسبب تكرار بنود الموازنة وبنود موازنة وزارة الطيران المدني.

وانتقد أعضاء اللجنة تخصيص مبلغ 87 مليون جنيه حوافز للعاملين بالطيران المدني رغم أن موازنة الوزارة تحتوي على مكافآت للعاملين بها، وقال أحمد الرواي وكيل اللجنة "موازنة الوزارة بها مكافآت من أبواب أخرى، ومن ثم فهذه المكافآت التي تخرج من ميزانية الصندوق أشبه ما يكون بتحت التربيزة"، وهنا تدخل أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدني بعد هجوم النواب، وقال "يا ريت تستفسروا قبل ما تخونونا، ولو أردتم أن تعقدوا اجتماع مع الوزارة والصندوق وتتم مناقشة كل الأمور بشفافية احنا جاهزين".

كما انتقد الراوي تكرار بنود الخدمات الطبية للعاملين بالوزارة؛ حيث يوجد بميزانية الوزارة بند للخدمات الطبية وأيضا ميزانية الصندوق بها نفس البند، وهو ما برره إبراهيم الهواري أمين عام الصندوق أن الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق هدفها توفير وقت الموظفين بدلا من الذهاب لمستشفى الطيران المدني وتعطيل أوقات الموظفين.

وشهد الاجتماع مشاداة بين النائب المعين محمد بدوي دسوقي وبين إبراهيم الهواري أمين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني، حين قال النائب "محدش بيراجع حاجة وكله في البالوظة"، فاعترض أمين الصندوق.

وقال الدكتور محمد صادق رئيس اللجنة: الصندوق منشأ لدعم شركات الطيران والمطارات ولا نجد هذا في الموازنة، وقررت اللجنة تأجيل اعتماد الموازنة لحين رد وزارة الطيران المدني على استفسارات أعضاء اللجنة حول التضارب في موازنتي الوزارة والصندوق.

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