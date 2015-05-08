بالصور.. زيارة محافظ مطروح إلى ليبيا لإعادة حركة الشاحنات المصرية

استقبلت القيادات الليبية، أمس الخميس، اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، يرافقه وفد مصرى يضم قيادات أمنية، وعدد من عُمَد ومشايخ مطروح، لبحث إعادة فتح منفذ السلوم البرى، لدخول شاحنات البضائع المصرية، حتى منفذ مساعد الليبى، وعودة التجارة البينية بين البلدين.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق، منفذ مساعد البرى، للوقوف على مدى الاستعدادات، وتفقد حظيرة السيارات بالمنفذ، ومدى الاستعدادات الأمنية والفنية، لاستقبال الشاحنات المصرية.

وتم عقد لقاء، بقاعة كبار الزوار بمنفذ مساعد الليبى، بين مسئولى الجانب المصرى، والجانب الليبى الذى ضم وزير الحكم المحلى، ومحافظى بئر الأشهب، وطبرق، ومساعد، بالإضافة إلى مساعد وزير الداخلية لشئون مكافحة الهجرة والمنافذ، ونائب مجلس النواب الليبى، والقيادات الامنية والشعبية وعدد من العمد والمشايخ بشرق ليبيا.

تحدث خلال اللقاء عمد المدن الشرقية بليبيا ووزير الحكم المحلى كلمات تقدموا خلالها بالشكر لمحافظ مطروح والوفد المصرى المرافق، على زيارة ليبيا لتحقيق التعاون التجارى بين الجانبين، والذى يعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجانب الليبى وتأكيد الترابط بين الدولتين الشقيقتين.

وأكد المسئولون الليبيون، أن مصر هى قِبلة الليبيين فى كافة المجالات، فى ظل الترابط التاريخى الوثيق، وأن مصر ستظل هى رائدة الزعامة العربية.

وتم عقد اجتماع مغلق، ضم القيادات الأمنية المصرية والليبية، تم خلاله بحث كيفية دخول الشاحنات المصرية، وطرق تأمينها من الجانب الليبى، وإمكانية الشحن والتفريغ، وكيفية دخول الأفراد إلى الأراضى الليبية مع تعظيم قيمة الأمن فى كافة الإجراءات مراعاة للظروف الاستثنائية فى مصر وليبيا.

وأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن الهدف من الزيارة، الوقوف على مدى استعداد وتجهيز منفذ مساعد الليبى، لاستقبال الشاحنات المصرية، وتوفير وسائل التأمين اللازمة، وبحث حركة سفر ابناء طبرق وأبناء مطروح بشكل جزئى، والتى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال الايام القليلة المقبلة، وأن زيارة اليوم هى رسالة طمأنينة للسائقين المصريين، بتشغيل المنفذ ووجود أمن بالأراضى الليبية، حتى منطقة مساعد الليبية.

وقال محافظ مطروح: "إننا نسعى إلى دعم التعاون المشترك والدائم، بين مصر وليبيا وإعادة تنشيط حركة التجارة البينية عبر منفذ السلوم البرى، لما يحقق صالح مواطنى الدولتين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السائقين المصريين، مع ضرورة إيجاد آلية لمنع التكدس بمنفذ السلوم".

وأشار محافظ مطروح، إلى حرص مصر على التشاور والتنسيق فى كافة المجالات، مع الجماهيرية الليبية، من أجل بلورة رؤى مشتركة وفعالة دوليا وإقليميا، وأضاف بأنه تقرر عقد لقاء بين الأجهزة الامنية بمنفذ السلوم البرى، والجانب الليبى لتنسيق الإجراءات ووضع التصور النهائى، لعودة فتح المنفذ أمام الحركة بين الجانبين.

وفى نهاية الزيارة تبادل الجانبان إهداء الدروع، تقديرا وتأكيدا للعلاقات المشتركة، وسعْى البلدين لتحقيق الاستقرار، وصالح أبناء الوطنين الشقيقين.



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محافظ مطروح ومسئولو الجانبين المصرى والليبى



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محافظ مطروح والمسئولون الليبيون يتفقدون منفذ مساعد الليبى



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تفقد منفذ مساعد وجاهزيته لاستقبال الشاحنات المصرية



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محافظ مطروح ومرافقوه من عمد ومشايخ مطروح خلال زيارة المنفذ الليبى



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استقبال القيادات الليبية لمحافظ مطروح والوفد المصرى



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اتفاق الجانبين على عودة حركة التجارة وسفر الشاحنات المصرية إلى ليبيا



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تبادل الدروع بين قيادات الوفدين



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قائد عسكرى ليبى يقدم درع لمحافظ مطروح



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استقبال الليبيين للوفد الليبى بمنفذ مساعد



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صورة تذكارية للوفدين المصرى والليبى

- محافظ مطروح يبحث إعادة سفر الشاحنات المصرية لمنفذ مساعد الليبى اليوم