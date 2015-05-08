ماكينة حصاد قمح تلتهم مهندسا زراعيا وتحوله إلى أشلاء فى البحيرة

شهدت قرية ششت الأنعام التابعة لمركز إيتاى البارود حادثة مأساويا، حيث لقى مهندس مصرعه أثناء قيامه بمداولة ووضع القمح بماكينة الحصاد جذبته سكاكين الماكينة، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته فى الحال.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "إسلام قنديل عابدين" مهندس زراعى ومقيم بقرية ششت الأنعام دائرة المركز مصاب بتهتك بالجمجمة ونزيف داخلى بالبطن وتوفى.

بسؤال شقيقه "بهاء قنديل عابدين" مدرس ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء قيام المتوفى بمداولة ووضع القمح بماكينة الحصاد جذبته سكاكين الماكينة، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر 5987/2015 إدارى المركز.