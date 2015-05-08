سقوط 64 شخصا هاربين من تنفيذ أحكام فى حملات أمنية بشمال سيناء

نجحت قوات أمن شمال سيناء فى إلقاء القبض على 64 شخصا هاربين من تنفيذ أحكام خلال حملات أمنية لها بمختلف أنحاء المحافظة.

وجاء فى بيان أمنى لمديرية أمن شمال سيناء صدر اليوم، أن من بين المضبوطين "ن م ع" مواليد 20 / 7/1980، ومقيم سوهاج مركز جرجا وله محل إقامة آخر بالقاهرة فى القضية رقم 359 لسنة 2014 جنايات ثان العريش (إحداث عاهة) ـ المقيدة برقم 90 لسنة 2014 كلى شمال سيناء حصر رقم 128 لسنة 2014 غيابى السجن المشدد ثلاث سنوات بجلسة 10/12/2014.

كما تم ضبط 36 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 8 محكوم عليهم فى جنح الحبس مستأنف، 10 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، 9 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة التموين بدائرة المدينه من تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضرعدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق تحرير 135 إزالة مخالفة إدارية فورية، 3 إشغال طريق، 3 بائعين متجولين،

>وضبط 222 مخالفة مرورية متنوعة.