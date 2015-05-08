أخبار عاجلة

تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية" -
هذا ما يحدث في ملابسك إذا تركتها في الحمام يوماً كاملاً -
8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 64 شخصا هاربين من تنفيذ أحكام فى حملات أمنية بشمال سيناء

Google+ Print
سقوط 64 شخصا هاربين من تنفيذ أحكام فى حملات أمنية بشمال سيناء سقوط 64 شخصا هاربين من تنفيذ أحكام فى حملات أمنية بشمال سيناء
نجحت قوات أمن شمال سيناء فى إلقاء القبض على 64 شخصا هاربين من تنفيذ أحكام خلال حملات أمنية لها بمختلف أنحاء المحافظة.

وجاء فى بيان أمنى لمديرية أمن شمال سيناء صدر اليوم، أن من بين المضبوطين "ن م ع" مواليد 20 / 7/1980، ومقيم سوهاج مركز جرجا وله محل إقامة آخر بالقاهرة فى القضية رقم 359 لسنة 2014 جنايات ثان العريش (إحداث عاهة) ـ المقيدة برقم 90 لسنة 2014 كلى شمال سيناء حصر رقم 128 لسنة 2014 غيابى السجن المشدد ثلاث سنوات بجلسة 10/12/2014.

كما تم ضبط 36 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 8 محكوم عليهم فى جنح الحبس مستأنف، 10 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، 9 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

كما تمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة التموين بدائرة المدينه من تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضرعدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق تحرير 135 إزالة مخالفة إدارية فورية، 3 إشغال طريق، 3 بائعين متجولين،
>وضبط 222 مخالفة مرورية متنوعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة