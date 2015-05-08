سقوط 64 شخصا هاربين من تنفيذ أحكام فى حملات أمنية بشمال سيناء

وجاء فى بيان أمنى لمديرية أمن شمال سيناء صدر اليوم، أن من بين المضبوطين "ن م ع" مواليد 20 / 7/1980، ومقيم سوهاج مركز جرجا وله محل إقامة آخر بالقاهرة فى القضية رقم 359 لسنة 2014 جنايات ثان العريش (إحداث عاهة) ـ المقيدة برقم 90 لسنة 2014 كلى شمال سيناء حصر رقم 128 لسنة 2014 غيابى السجن المشدد ثلاث سنوات بجلسة 10/12/2014.
كما تم ضبط 36 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 8 محكوم عليهم فى جنح الحبس مستأنف، 10 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، 9 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.
كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة التموين بدائرة المدينه من تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضرعدم حمل شهادة صحية.
وفى مجال ضبط قضايا المرافق تحرير 135 إزالة مخالفة إدارية فورية، 3 إشغال طريق، 3 بائعين متجولين،
>وضبط 222 مخالفة مرورية متنوعة.