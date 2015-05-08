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انتشال جثة عامل غرق بترعة المحمودية بالبحيرة والبحث عن آخر مفقود

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انتشال جثة عامل غرق بترعة المحمودية بالبحيرة والبحث عن آخر مفقود انتشال جثة عامل غرق بترعة المحمودية بالبحيرة والبحث عن آخر مفقود
تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة من انتشال جثة عامل غرق بترعة المحمودية بكفر الدوار، وجار مسح المجرى المائى انتشال جثة طالب غرق أيضا لعدم إجادته للسباحة.

كان قسم شرطة كفر الدوار قد تلقى بلاغا من الأهالى بوجود غريق بترعة المحمودية أمام وحدة نجدة كفر الدوار دائرة القسم.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين غرق "جمعة عبد المؤمن سليمان عثمان" عامل ومقيم كفر سليم دائرة القسم، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

بسؤال شقيقه "بيومى عبد المؤمن سليمان" عامل ومقيم بذات العنوان لم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود نزيف بالفم والأنف والأذن وسحجة بالساعد الأيسر، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، تحرر المحضر 2134/2015 إدارى المركز.

وفى ذات السياق تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغا من الأهالى بوجود غريق بترعة السعرانية أمام مسجد الوكيل بمدينة كفر الدوار.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عبد الرحمن صلاح حامد سيد أحمد، 12 سنة، طالب ومقيم كفر الدوار البلد بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها جرفه التيار وغرق.

وبسؤال والده "صلاح حامد السيد أحمد" عامل ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وجار مسح المجرى المائى لانتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

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مصر 365