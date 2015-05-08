وزراء خارجية المغرب العربى يدعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا

دعا وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربى فى بيان الليلة الماضية مختلف الأطراف السياسية فى ليبيا إلى "الالتزام بالحوار الشامل والتوافقى من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية" من أجل أمن ليبيا ودول الجوار.

وأكد البيان الختامى للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية لدول اتحاد المغرب العربى التى انعقدت فى الرباط امس الخميس "دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ممثلة فى مبعوثها برناردينو ليون.. مشددا على أهمية مواصلة جميع الأطراف لهذه المفاوضات للخروج بحل ينهى الأزمة الليبية."

واستضافت مدينة الصخيرات جنوبى الرباط فى مارس الماضى مفاوضات بين السياسيين الليبيين برعاية الامم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإعادة عملية الانتقال الديمقراطى فى ليبيا إلى مسارها بعد أربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.

غير أن الطرفين يواجهان انقسامات داخلية بشأن المفاوضات. كما ان الجماعات الاسلامية المتشددة تستغل الوضع وتحقق مكاسب.

وندد مجلس وزراء الخارجية "بالارهاب بكافة أشكاله وأنواعه باعتباره خطرا يهدد أمن واستقرار الدول المغاربية."

كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التى استهدفت بعض الدول المغاربية والتى خلفت العديد من الضحايا فى صفوف المدنيين وقوات الأمن والجيش.

>