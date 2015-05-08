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3 نصائح تجنبكِ الحمل بكيس فارغ

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3 نصائح تجنبكِ الحمل بكيس فارغ 3 نصائح تجنبكِ الحمل بكيس فارغ
تعانى بعض السيدات من الحمل فى كيس فارغ، والذى تصاحبه أعراض متطابقة مع الحمل العادى مثل الشعور بالنوم والخمول وتناول المزيد من الطعام.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، إلى أن الحمل فى الكيس الفراغ يحدث بسبب توقف تكوين الجنين فى مرحلة مبكرة أثناء فترة الحمل، ويقوم جسم المرأة برفض الجنين وطرده من الرحم.

ويقدم استشارى النساء والتوليد، بعض النصائح لتجنب الحمل بكيس فارغ، وهى:
>1- الابتعاد عن تناول الأطعمة النيئة، وذلك يرجع إلى أن هذه الأطعمة تزيد من فرصة إصابة الأم والجنين بالعديد من الأضرار، ومنها عدم اكتمال الجنين، وهذه الأطعمة كالبيض والكبدة والجبن واللانشون والبسطرمة.
>2- الابتعاد والتقليل من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، وذلك لأنها تتسبب فى زيادة حدوث تشوهات للجنين، ومثل الكبدة والسبانخ والمشمش.
>3- الإقلاع عن التدخين، لأنه يتسبب فى العديد من الأضرار على صحة الجنين، وقد يكون من أهم الأسباب المؤدية للحمل بكيس فارغ.

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