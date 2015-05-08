5 فوائد للبامية أهمها ضبط السكر وخفض الكولسترول

البامية من الأغذية التى يفضل كثير من الأشخاص تناولها لمذاقها الجيد والمحبب، كما لها فوائد صحية عديدة أهمها التحكم بنسبة السكرى بالجسم والمساعدة على نمو الجنين فترة الحمل.

البامية

>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن البامية أحد الخضراوات الصحية، نظرًا لأنها مصدر جيد للألياف الغذائية المفيدة للصحة بوجه عام، كما تحتوى على مجموعة من الفيتامينات A، B، كذلك الكاليسوم وحامض الفوليك.

فوائد البامية الصحية

>ويستكمل د. عوض قائلاً: "هناك فوائد صحية عديدة للبامية وأهمها:

>1)مفيدة لمريض السكر نظرًا لأنها تساهم فى التحكم فى نسبة السكر بالجسم.

>2) مفيدة للحامل نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من حمض الفوليك المفيد لنمو الجنين.

>3)تساهم فى تحسين عملية الهضم نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية وكذلك لسهولة مضغها

>4)تساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالجسم نظرًا لأنها من الخضراوات قليلة السعرات الحرارية والدهون.

>5)مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن خاصة كبار السن نظرًا لاحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية.