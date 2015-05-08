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النيابة تُعاين أماكن تفجير بنك دبى الوطنى وبرجى ضغط عالٍ بالمحلة وسمنود

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النيابة تُعاين أماكن تفجير بنك دبى الوطنى وبرجى ضغط عالٍ بالمحلة وسمنود النيابة تُعاين أماكن تفجير بنك دبى الوطنى وبرجى ضغط عالٍ بالمحلة وسمنود
أجرى أحمد عبد المنعم لاشين مدير النيابة الكلية بشرق طنطا، ومحمد لاشين وكيل نيابة مركز المحلة، معاينة تصويرية لمنزل أحد المتهمين ويدعى "أ.س" مقيم بقرية بشبيش، صاحب ورشة، والتى كان يقوم بتخزين فيها القنابل التى كانت تستخدم فى أعمال التفجير الخاصة ببنك الإمارات دبى الوطنى، كما قامت النيابة بإجراء معاينة تصويرية لمكان برجى ضغط عالٍ، كان قد تم استهدافهما بزرع 5 قنابل شديدة الانفجار أسفلهما، بقرية كفر الجنينة مركز المحلة، والثانى بمدينة سمنود.

واعترف المتهمون تفصيليًا، أنهم ضمن خلية إرهابية من جماعة الإخوان، وكانوا يستهدفون مجموعة من البنوك بمدينة المحلة وخاصة بنوك الإمارات والسعودية لقيامهما بدعم ماليًا واقتصاديًا، إلى جانب محاولة تفجير عدد من أبراج الضغط العالى، لزعزعة الاقتصاد المصرى.

كما عاينت النيابة مكان البنك والكاميرات الموجودة به، والتى كشفت عن استخدام المتهمين لسيارة ماركة ملاكى و"فيزبا" ودراجة بخارية، وتضم الخلية مجموعات رصد ومجموعات زرع ومجموعات تفجير.

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مصر 365

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