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مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى صباح اليوم شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح وكدمات متفرقة بالجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى بدائرة مركز أبو المطامير.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مستشفى حوش عيسى العام بالحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين على طريق المغربى بين مدينتى حوش عيسى وأبو المطامير على ترعة الشيخ زايد.

أسفر الحادث عن مصرع كل من مصطفى مجدى، رجب الرميحى، وإصابة آخرين تم نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى لتلقى العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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