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مصرع طفل وإصابة والده فى حادث تصادم بطريق دمنهور فى البحيرة

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مصرع طفل وإصابة والده فى حادث تصادم بطريق دمنهور فى البحيرة مصرع طفل وإصابة والده فى حادث تصادم بطريق دمنهور فى البحيرة
لقى قبل قليل طفل مصرعه، وأصيب والده جراء وقوع حادث تصادم بطريق دمنهور – أبوحمص أمام مضرب الأرز دائرة مركز أبوحمص، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل بدون لوحات معدنية فر قائدها هاربا عقب الحادث، مع جرار زراعى بمقطورة بدون لوحات معدنية فر قائده هاربا عقب الحادث.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيـادة بيد قائدها مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالجرار الزراعى الذى تصادف قدومه فى الاتجاه المقابل وانقلاب السيارة بترعة المحمودية المجاورة للطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفل خالد أحمـــــد خالـــــد السمان "6 سنوات" وإصابـة والده أحمد خالد السمـان" عامل ومقيم بقرية القروى دائرة المركز (من مستقلى السيارة) بكدمات وسحجات.

تم انتشال السيارة من المجرى المائى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص العام والمصاب لذات المستشفى وتحرر المحضر 7982/2015 جنح المركز.

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مصر 365