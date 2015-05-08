13 ألف مزارع قصب بالمنيا يهددون ببيع المحصول للعصارات بسبب تجاهل مطالبهم

يعيش المزارعون فى أنحاء الجمهورية مأساة صعبة بكل المقاييس، وخاصة مزارعى الصعيد، الذين دائما ما يشكون من عدم توافر الأسمدة أو رخص بيع المحصول أو عدم توافر غاز لماكينات الرى، أو مياه الرى نفسها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ففى المنيا شمال الصعيد يعيش مزارعو القصب مأساة جديدة ومعاناة شديدة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لدى شركة السكر، وذلك بعد انتهاء موسم توريد قصب السكر، والذى كان فى أول مارس الماضى، حيث وجد المزارعون أنفسهم فى ورطه بعد صرف نصف مستحقاتهم فقط بعد أكثر من شهرين، وأصبحوا مديونين للبنوك والبقالين ولا يجدون ما يسدون به احتياجاتهم.
> وبعد أن فاض الكيل بالمزارعين ، طالبوا بتدخل الحكومة ووزير التموين لسرعة صرف مستحقاتهم المالية لدى شركة السكر والصناعات التكاملية مصانع أبو قرقاص، فيقول: محمد حسين أبو حليقة مزارع، قمت بزراعة 6 أفدنة من القصب وطالبت مسئولى الشركة بباقى مستحقاتى، فالعام الماضى تم صرف 95 % من مستحقاتى والباقى بعد فترة وجيزة.
>أضاف محمد عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإقليمى لصغار الفلاحين، أن مزارعى المطاهرة البحرية والقشاش يعانون من تعنت شركة السكر فى صرف مستحقاتهم بحجة عدم وصول تلك المستحقات من توريد السكر للجهات الحكومية، الأمر الذى يدفعهم لمقاضاة الشركة أو العزوف عن زراعة القصب فى ظل عدم الالتزام بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن سوء المعاملة والالتزامات المالية للمزارعين سيؤدى إلى تفاقم الوضع خلال الأيام المقبلة، وأنا قمت بتوريد 200 طن بسعر 420 جنيها للطن، وحصلت على 50% فقط حتى الآن.
>بينما استنكر "أحمد حسانين" رئيس الاتحاد النوعى لصغار الفلاحين بالمنيا، تأخر صرف مستحقات المزارعين الموردين لقصب السكر للشركة، مطالبا رئيس الحكومة ووزير التموين بالتدخل العاجل، خاصة أن معظم المزارعين عرضة لعدم سداد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، لانتظارهم استلام مستحقاتهم للسداد، ويرى أن التأخير المتعمد وتجاهل المسئولين بالشركة للمزارعين سيؤثر على توريد القصب العام المقبل أو الإحجام عن الزراعة أو بيعه عوادى وللعصارات التى تدفع فورا، سوف يؤثر بشكل مباشر على إنتاج السكر.
>وقال أحد المسئولين بشركة السكر: إن مصنع قصب السكر يعمل لمدة 70 يوما فى موسم كسر القصب وينتج 365 ألف طن، بينما يعمل مصنع بنجر السكر لمدة 4 أشهر هى فترة إنتاج المحصول ويبلغ إنتاجه 680 ألف طن من السكر، وتتطلب هذه الكمية محصول 44 ألف فدان مناصفة بين القصب والبنجر قام بتوريدها نحو 13 ألف مزارع منتشرين فى 80 قرية وتنتج مصانع الشركة 75% من الاستهلاك المحلى بسعر 4300 جنيه للطن.
مزارعو المنيا فى ورطة
>ففى المنيا شمال الصعيد يعيش مزارعو القصب مأساة جديدة ومعاناة شديدة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لدى شركة السكر، وذلك بعد انتهاء موسم توريد قصب السكر، والذى كان فى أول مارس الماضى، حيث وجد المزارعون أنفسهم فى ورطه بعد صرف نصف مستحقاتهم فقط بعد أكثر من شهرين، وأصبحوا مديونين للبنوك والبقالين ولا يجدون ما يسدون به احتياجاتهم.
مزارعو قصب السكر يهددون
> وبعد أن فاض الكيل بالمزارعين ، طالبوا بتدخل الحكومة ووزير التموين لسرعة صرف مستحقاتهم المالية لدى شركة السكر والصناعات التكاملية مصانع أبو قرقاص، فيقول: محمد حسين أبو حليقة مزارع، قمت بزراعة 6 أفدنة من القصب وطالبت مسئولى الشركة بباقى مستحقاتى، فالعام الماضى تم صرف 95 % من مستحقاتى والباقى بعد فترة وجيزة.
رئيس اتحاد صغار الفلاحين: وردت 200 طن وحصلت على 50% فقط حتى الآن
>أضاف محمد عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإقليمى لصغار الفلاحين، أن مزارعى المطاهرة البحرية والقشاش يعانون من تعنت شركة السكر فى صرف مستحقاتهم بحجة عدم وصول تلك المستحقات من توريد السكر للجهات الحكومية، الأمر الذى يدفعهم لمقاضاة الشركة أو العزوف عن زراعة القصب فى ظل عدم الالتزام بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن سوء المعاملة والالتزامات المالية للمزارعين سيؤدى إلى تفاقم الوضع خلال الأيام المقبلة، وأنا قمت بتوريد 200 طن بسعر 420 جنيها للطن، وحصلت على 50% فقط حتى الآن.
الاتحاد النوعى لصغار الفلاحين: التأخير المتعمد وتجاهل المسئولين يؤثر على توريد القصب
>بينما استنكر "أحمد حسانين" رئيس الاتحاد النوعى لصغار الفلاحين بالمنيا، تأخر صرف مستحقات المزارعين الموردين لقصب السكر للشركة، مطالبا رئيس الحكومة ووزير التموين بالتدخل العاجل، خاصة أن معظم المزارعين عرضة لعدم سداد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، لانتظارهم استلام مستحقاتهم للسداد، ويرى أن التأخير المتعمد وتجاهل المسئولين بالشركة للمزارعين سيؤثر على توريد القصب العام المقبل أو الإحجام عن الزراعة أو بيعه عوادى وللعصارات التى تدفع فورا، سوف يؤثر بشكل مباشر على إنتاج السكر.
مصنع قصب السكر يعمل لمدة 70 يوما فى موسم كسر القصب والبنجر 4 أشهر
>وقال أحد المسئولين بشركة السكر: إن مصنع قصب السكر يعمل لمدة 70 يوما فى موسم كسر القصب وينتج 365 ألف طن، بينما يعمل مصنع بنجر السكر لمدة 4 أشهر هى فترة إنتاج المحصول ويبلغ إنتاجه 680 ألف طن من السكر، وتتطلب هذه الكمية محصول 44 ألف فدان مناصفة بين القصب والبنجر قام بتوريدها نحو 13 ألف مزارع منتشرين فى 80 قرية وتنتج مصانع الشركة 75% من الاستهلاك المحلى بسعر 4300 جنيه للطن.