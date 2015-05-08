أخبار عاجلة

تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية" -
هذا ما يحدث في ملابسك إذا تركتها في الحمام يوماً كاملاً -
8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. "واتس آب اليوم السابع":إهمال طبى وسوء معاملة بمستشفى أم المصريين

Google+ Print
أرسلت القارئة، شيماء يونس، محامية، استغاثة عبر خدمة "اليوم السابع واتس آب" WhatsApp Youm7، وجهتها إلى وزارة الصحة، بسبب الإهمال الطبى، وسوء المعاملة، التى لاقتها أثناء احتجاز شقيقتها، فى مستشفى أم المصريين بالمنيب.

وأرسلت القارئة، مجموعة من الصور، تظهر الإهمال الذى لحق بمبنى المستشفى، وتهالك حجراتها، على الرغم من أن وزير الصحة كان قد افتتحها منذ فترة، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه لـ"تطوير" المستشفى.

أخبار متعلقة..
>محافظ الجيزة: 5 ملايين جنيه تكلفة أعمال تطوير مستشفى أم المصريين العام

صورة إحدى حجرات المستشفى -اليوم السابع -5 -2015
>

صورة إحدى حجرات المستشفى

حجرة الجبس -اليوم السابع -5 -2015
>

حجرة الجبس

تهالك مخازن المستشفى -اليوم السابع -5 -2015
>

تهالك مخازن المستشفى

باب غرفة متهالك بالمستشفى -اليوم السابع -5 -2015
>

باب غرفة متهالك بالمستشفى

غرفة كشف متهالكة تمامًا -اليوم السابع -5 -2015
>

غرفة كشف متهالكة تمامًا


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365