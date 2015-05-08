بالصور.. "واتس آب اليوم السابع":إهمال طبى وسوء معاملة بمستشفى أم المصريين

أرسلت القارئة، شيماء يونس، محامية، استغاثة عبر خدمة "اليوم السابع واتس آب" WhatsApp Youm7، وجهتها إلى وزارة الصحة، بسبب الإهمال الطبى، وسوء المعاملة، التى لاقتها أثناء احتجاز شقيقتها، فى مستشفى أم المصريين بالمنيب.

وأرسلت القارئة، مجموعة من الصور، تظهر الإهمال الذى لحق بمبنى المستشفى، وتهالك حجراتها، على الرغم من أن وزير الصحة كان قد افتتحها منذ فترة، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه لـ"تطوير" المستشفى.

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صورة إحدى حجرات المستشفى



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حجرة الجبس



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تهالك مخازن المستشفى



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باب غرفة متهالك بالمستشفى



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غرفة كشف متهالكة تمامًا