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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسى إلى روسيا

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسى إلى روسيا فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسى إلى روسيا
استعدت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، لحضور أكبر عرض عسكرى فى التاريخ بمشاركة عشرات من رؤساء وزعماء دول العالم.

وفتحت الصالة الرئاسية أبوابها وانتظمت الخدمات الأمنية وتسلمت قوات الحرس الجمهورى محيط الصالة الرئاسية لتأمينها، كما تم نشر الخدمات الأمنية على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.


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